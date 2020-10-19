В Нью-Йорке именитые дегустаторы отметили золотой медалью «Таврию»

Коньяк «Таврия Империал» 25-летней выдержи получил золотую медаль 11-го ежегодного международного конкурса крепких напитков New York International Spirits Competition.

В этом году организаторы были впечатлены количеством полученных заявок. Более 1200 спиртных напитков из 30 стран боролись за звание лучшего. В условиях карантина дегустация проходила в виртуальном формате. Сотрудники конкурса систематизировали заявки, присваивали каждой из них числовой артикул. Затем напитки были разделены на группы, разлиты в бутылки для образцов емкостью 2 унции (примерно 60 г) и промаркированы соответствующими числовыми номерами, чтобы сохранить формат слепой дегустации.

Каждый член жюри получил коробку с бутылками, а также листок с указанием артикула, категории и розничной цены напитков. Судьи работали в безопасном формате — дома. Затем, в онлайн режиме, организаторы анализировали оценки и определяли победителей. Пандемия не повлияла на качество и непредвзятость конкурса.

Коньяк «Таврия Империал» (25 лет выдержки), несмотря на конкуренцию с именитыми мировыми производителями, получил золотую медаль конкурса. Судьи оценили насыщенный, богатый вкус напитка.

«Мы гордимся тем, что коньяки „Таврия“ в списке лучших крепких напитков мира. Это отличный результат командной работы в этот непростой для всех год. Очень приятно очередной раз убеждаться, что наши напитки соответствуют высоким международным стандартам качества», — рассказал генеральный директор ДМК «Таврия» Андрей Сердюк.

Справка Дом марочных коньяков «Таврия» — одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки «Таврия» производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6 500 дубовых бочках. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. Напомним, ДМК «Таврия» первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.

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