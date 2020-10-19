Наталия Орлянская: «Дорогая мама, ты тащишь огромное бремя в виде меня с раком на загривке. Ты хорошо держишься...» (часть 32)

«Ваши деньги — это часы, дни и месяцы моей жизни. И мама молится за вас, знакомые и незнакомые хорошие люди, — пишет журналистка Наталья Орлянская в „Хрониках cancer girl“ в Facebook, где рассказывает о своей борьбе с неоперабельным онкологическим заболеванием. — Номер гривневой карты „ПриватБанка“: 5168 7450 1712 4394. О лечении напишу, пока переживаю побочку после 3-й химии. Скажу вам: так себе ощущения…» «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника.

17.10.2020. Треугольник. Пока писала, пришел новый день. А вчера был день рождения у моей Мыши-Мышатины. Совсем не помню, когда и почему стала так называть маму. Но, поверьте, это для меня аналог «мамули-мамочки». И это ее второй ДР, к которому вместе с #cancer_girl незвано приблудился #панРачок.

Гостей не звали, обошлись несколькими стрим-поздравлениями. И тортиком, даже со свечкой (не, мама не трудилась, готовый приволокла).



А вот один мой многолетний друг сделал маме просто шикарный подарок. Ну да, я подсказала. Маме ужжасненько нравится пение львовянки #ОксаныМухи. И вот он нам купил билеты на концерт 13 октября. Меня подкупили гости Оксаны — Kozak System. Про концерт расскажу отдельно, он того стОит.

Главное, что моя ни капли не светская Мыша нарядилась, пришла в восторг от концерта и вот уже несколько дней щось наспівує з народних пісень — ми навіть притягли із заходу український пісенник.

Дорогая моя, самая-самая драгоценная Мыша. Говорят, бог не дает никому непосильной ноши. По-моему, это сильно спартанская история. Но да, родители не всегда переживают своих детей.

А ты, моя дорогая, тащишь огромное бремя в виде меня с раком на загривке. Ты хорошо держишься, правда. Я вижу. Потому что я тоже стараюсь держаться. Вот так мы и двигаемся, опираясь друг на друга. Иначе бы я давно уже упала.

Мне вот совсем недавно рассказал приятель, как наблюдал за эпичной проходкой парочки крепко вмазанных дядек. Дядьки как-то сообразили, что по одному шлепнутся, и умудрились приспособиться — эдак склонились друг к дружке, образовав почти правильный треугольник, — и вот эта шаткая конструкция устояла и даже уковыляла куда-то в закат.

Вот мы с Мышей двигаемся примерно таким причудливым образом… И ничё, пока чапаем. То есть какой финиш у #cancer_girl, понятно, но мы работаем над отсрочкой.



Нас связывает не любовь (это само собой), а что-то первозданное. Я вижу это тонкими стальными нитями, которые прошивают насквозь и тянутся глубоко в землю — и теряются, звенящие от напряжения, в облаках.

Мышенька моя, не знаю, как это видишь ты. Но желать могу, прежде всего, сил и здоровья. Над настроением буду работать…

А от помощи нашей конструкции мы не отказываемся. Ваши деньги — это часы, дни и месяцы моей жизни.

И мама молится за вас, знакомые и незнакомые хорошие люди.

Номер гривневой карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394.

О лечении напишу, пока переживаю побочку после 3-й химии. Скажу вам: так себе ощущения… Обнимаю.

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