28.26 / 28.46 32.98 / 33.38
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Бизнесмен, чья девушка потеряла бриллиант на вокзале, отсудил за это у ювелиров 39 000 долларов

15:04 19 октября 2020
Кольцо

Британский бизнесмен Марк Хэйр отсудил у ювелиров 39 тысяч долларов. Как пишет издание Daily Mail, 58-летний Марк предъявил иск ювелирному дому Philip Lloyd Jewellers после того, как его девушка Оливия Клэффли потеряла в марте 2018 года на лондонском вокзале Виктория редкий желтый бриллиант, который Хэйр приобрел для нее. Хэйр попросил ювелиров вставить бриллиант весом 3,1 карата в центр кольца, окружив его бриллиантами помельче, и подарил это украшение Оливии на Рождество.

Однако камень, как утверждает бизнесмен, был плохо закреплен. Одна из придерживавших бриллиант «лапок» отломилась, и он выпал в самый неподходящий момент.

Оливия, которая обнаружила пропажу, пересаживаясь из поезда в такси, и помогавшие ей сотрудники вокзала искали бриллиант в течение четырех часов, но безуспешно.

Представители ювелиров утверждали, что кольцо было изготовлено, как положено. А мисс Клэффи сама виновата, причинив ему «разрушительную травму», поскольку постоянно снимала и надевала перчатки. Оливия вообще относилась к драгоценностям не слишком бережно. И, как подчеркивал адвокат ювелирного дома, она призналась, что боялась позвонить бойфренду и сказать, что испортила еще одно подаренное им украшение.

Стражи женщины, к слову, были небезосновательны. После потери бриллианта Марк расстался с Оливией, которая моложе его на десять лет, и теперь они уже больше не пара.

Судья Николас Парфитт принял сторону Хэйра, постановив, что золото, применявшееся для оправы, не было достаточно качественным. И что ювелиры обязаны вернуть бизнесмены деньги, которые он «выбросил» на кольцо.

Фото Daily Mail/ Champion News

281

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
москва алена ефремова

Блогер жестоко разбил российской модели лицо в прямом эфире

Кольцо

Бизнесмен, чья девушка потеряла бриллиант на вокзале, отсудил за это у ювелиров 39 000 долларов

Оля Полякова

«Вырежу всю семью»: Оля Полякова ужаснулась дочери и вспомнила «чеченский аул»

Совершенно секретно&nbsp;— сургучная печать

А потом Скрипаля отравили: подробности самого громкого шпионского скандала в истории США и РФ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер