Дочери Георгия Гонгадзе стали совсем взрослыми

Дочкам погибшего 20 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе и Мирославы Гонгадзе исполнилось по 23 года.

«С днем рождения, мои любимые. Спасибо что даете мне каждый день чувствовать, что такое любовь, вдохновение, стремление, преданность, жертвенность, уважение, отвага, честь. Оставайтесь собой, горжусь и наслаждаюсь быть вашей мамой», — пишет Мирослава Гонгадзе на своей страничке в социальных сетях и публикует фотографии дочерей — с момента рождения и по нынешнее время.

На одном из фото (заглавное) Георгий Гонгадзе забирает Нану и Соломию из роддома.

Напомним, что Георгий Гонгадзе — основатель издания «Украинская правда» — пропал 16 сентября 2000 года. Журналист, ранее заявлявший о слежке, ушел с работы, но до дома так и не дошел.

Спустя полтора месяца, 2 ноября, в лесу под Таращей было обнаружено тело без головы — в погибшем родные опознали журналиста. В частности, по осколкам, найденным в теле — Георгий был ранен во время гражданской войны в Грузии в начале 90-х годов прошлого века.

Следствие длилось около десяти лет. В убийстве Георгия Гонгадзе признался экс-генерал МВД Алексей Пукач, его осудили на пожизненное заключение. Получили сроки и бывшие офицеры наружной разведки МВД — от 12 до 13 лет.

Напомним, что в марте 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко передал вдове журналиста Золотую звезду Героя Украины — Георгию Гонгадзе это звание было присвоено посмертно.

Фото со странички Мирославы Гонгадзе в соцсетях.

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