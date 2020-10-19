«42 км — на одном батончике»: ветеран АТО на инвалидной коляске одолел всю дистанцию Лондонского марафона

28-летний Виктор Легкодух в 2014 году в зоне АТО получил ранение, из-за которого сейчас передвигается на коляске. Год назад мужчина добился восстановления на военной службе. Виктор — член сборной Украины в Invictus Games, а на днях он преодолел свой первый марафон.

«Утром в день марафона вообще не ел»

5 часов и 51 минута — столько понадобилось ветерану АТО Виктору Легкодуху, чтобы на коляске проехать юбилейный, 40-й Лондонский марафон (42 километра 195 метров). Пандемия коронавируса и здесь внесла коррективы, поэтому впервые в истории марафон проходил онлайн. Все желающие, зарегистрировавшись и загрузив на смартфон официальное приложение, которое отслеживает дистанцию, могли принять участие в забеге в любой точке земного шара. Виктор Легкодух решил сделать это на Трухановом острове в Киеве. Признается, специально не готовился, потому что узнал о такой возможности за две недели до события.

— У меня как раз сборы в Киеве были. Тренируюсь как участник сборной Украины в Invictus Games. Это международные спортивные соревнования между военнослужащими, получившими ранения или травмы при исполнении служебных обязанностей, — рассказывает «ФАКТАМ» Виктор Легкодух.- В 2021 году вместе с собратьями буду представлять Украину в Гааге. Буду соревноваться в гребле на тренажерах и велоспорте. Соревнования должны были состояться в этом году, но их перенесли из-за пандемии.

Как раз между сборами выпал Лондонский марафон. И я подумал: «Почему нет?» Хотел преодолевать его на ручном велосипеде, потому что на нем уже ранее наматывал 42 километра, но организаторы сказали, что, если я не могу бежать, то только на инвалидной коляске. Немного колебался, но все-таки решил попробовать свои силы, хотя никогда не одолевал таких дистанций на коляске.

Мужчина объясняет, что по нагрузке преодолевать марафон на ручном велосипеде и коляске — это то же, что ехать на велосипеде и бежать.

— На сборах мы тренировались играть в баскетбол на колясках, это мой запасной вид спора. За день наезжали 10−15 километров. И так семь дней подряд, а на восьмой — я поехал на марафон. Вот и вся моя подготовка.

Одолевал марафонскую дистанцию Виктор не в одиночку. С ним бежал еще один участник сборной Украины по Invictus Games — Павел Ковальский, а также помощник главного тренера — Тарас Шпук. Волновались, чтобы все прошло хорошо, поэтому неподалеку постоянно дежурили медики, но их помощь не понадобилась.

— В канун марафона поужинал. А утром в день марафона вообще не ел. За всю дистанцию лишь на 24-м километре съел один протеиновый батончик, на том и продержался весь марафон. Только время от времени воду пил, — делится рецептом легкости Виктор.

Вспоминает, когда преодолел первые 8 километров, сказал жене: не знает как, но обязательно пройдет всю дистанцию.

— Наибольшая нагрузка у меня была на спину — «дельты», плечи, «трапецию» и руки, конечно. После дистанции, когда мне пытались размять плечи и руки, они были как каменные. Труднее всего дались последние 2,5 километра. Но в целом, если посмотреть на нас троих, то я выглядел самым большим живчиком на финише, — улыбается Виктор.

Виктор Легкодух — первый украинский военнослужащий, который преодолел марафонскую дистанцию на коляске

Как выяснилось впоследствии, Виктор Легкодух был единственным из Украины участником марафона на коляске и единственным украинским военнослужащим на коляске, который когда-либо преодолевал дистанцию марафона.

— Я очень горжусь, что мне это удалось. И теперь у меня появилась еще большая мотивация бросать себе вызовы. А вообще, люди к таким «забегам» готовятся. Я специально не готовился, поэтому теперь думаю, каких результатов могу достичь, если подойти к процессу серьезно.

Во время марафона, говорит, помогла выносливость, которую выработал на регулярных тренировках по гребле.

— У меня основной вид спорта на Invictus Games — это гребля на тренажере. Она очень хорошо тренирует выносливость. Бывает, час гребу без единой остановки при пульсе до 155 ударов в минуту. Думаю, на марафоне мне это помогло.

В общем стараюсь заниматься спортом три-четыре раза в неделю. Одно занятие длится до двух с половиной часов. Как правило, это два раза в неделю силовая подготовка и дважды — тренировки на ручном велосипеде, минимум 20 километров за одно занятие.

Спортом Виктор начал регулярно заниматься еще в 13-летнем возрасте. Даже в АТО, вспоминает, где бы ни был, всегда обустраивал себе спортивный уголок.

— Штанги, гантели — всегда были со мной. Я больше люблю силовой спорт. Бег тоже неплохо давался мне, но пробегал максимум 18 километров. У меня даже в мыслях не было пробежать полумарафон или, тем более, марафон. Теперь понимаю, что тогда сделал бы это. Ноги — это же одна из крупнейших групп мышц у человека. Руками гораздо сложнее.

Виктор родился в селе в Днепропетровской области. Мечтал жить в большом городе, в средних классах школы решил: станет военным.

— Хотел учиться именно на факультете аэромобильных войск и военной разведки, а такой был только во Львове. Поступал в 2009 году. Подал документы в два вуза — военный и гражданский, на факультет экологии (туда, кстати, поступил на бюджет). Но когда мне позвонили, сказал, что пойду в военную академию. Так и решился кардинально поменять географию, уехал во Львов.

Окончил вуз Виктор в 2013 году. Тогда, говорит, еще никто даже подумать не мог, что на востоке Украины будет война. Год прослужил военным на мирной территории, а 1 марта 2014-го ушел в АТО. Служил в составе 25-й аэромобильной бригады. Прошел Артемовск, Амвросиевку, Углегорск, Зеленополье, Дебальцево, Краматорск. 16 августа 2014 года во время минометного обстрела получил тяжелое осколочное ранение. Наибольший обломок повредил позвоночник. С тех пор Виктор передвигается на коляске.

— Еще в 2015 году в одном из реабилитационных центров на Львовщине прогнозировали, что я смогу снова ходить. Но в мире нигде еще не научились восстанавливать спинной мозг. Сейчас могу вставать, с опорой делаю несколько шагов. Но для того, чтобы ходить, этого мало. Если кто-то научится восстанавливать спинной мозг, может быть, у меня снова появится шанс ходить. Однако я хочу подчеркнуть: с инвалидностью можно жить, главное — не ставить на себе крест.

Если это читает тот, кто оказался в похожей ситуации, в течение первых двух-трех месяцев, даже полугода, не думайте, чем вы теперь будете заниматься. Не грузите себя. Думайте о своем здоровье и о том, что вы по-максимуму можете сделать, чтобы вам было лучше. А потом уже можно размышлять, чем дальше заниматься. Возьмитесь за то, что любите, или, если теперь это невозможно, научитесь чему-нибудь новому. Секрет реабилитации прост: вы должны быть заняты, чтобы не хватало времени на дурные мысли, также необходимо ставить перед собой конкретные цели и достигать их.

«Мы с моей будущей женой учились во Львове и отдыхали в одних и тех же заведениях, но встретились лишь на следующий день после того, как меня выписали из госпиталя»

Виктор говорит, за несколько лет заметил в армии существенный прогресс: воинам, получившим ранения, оказывают профессиональную психологическую помощь, а тогда, в 2014-м, с этим было сложно.

— Так получилось, что я в большей степени сам себя настраивал психологически. Но одному я очень рад: что у меня не было гиперопеки. Если бы была гиперопека и кто-то постоянно со стороны приговаривал бы «какой же ты несчастный, как же тебе теперь жить», я бы точно опустил руки, не вернулся бы на военную службу и точно не преодолел бы марафон. А сейчас у меня все наоборот. Например, есть тренер в зале, который говорит: какая разница, что ты на коляске, если ты жмешь больше, чем те, кто приходит сюда на своих двоих. Принцип равенства — это работает.

Со своей будущей женой Виктор познакомился тоже после ранения. Уверен, это была судьба.

— Как выяснилось, мы родились в один год. Оба учились во Львове. Жена училась в медицинском университете, а я на соседней улице квартиру снимал. Отдыхали в одних и тех же заведениях, но ни разу в гражданской жизни не пересекались, а встретились на следующий день после того, как меня из госпиталя выписали.

А год назад Виктор добился, чтобы его восстановили на военной службе. Преподает на кафедре огневой подготовки во Львовской военной академии сухопутных войск.

— Когда в 2014 году я получил ранения, меня освободили по состоянию здоровья. До недавнего времени всех украинских воинов, которые получали ранения, увольняли, потому что считалось, что они больше непригодны к службе. Но я и мои собратья, которые оказались в похожей ситуации, много общались с народными депутатами, и нам удалось побудить их принять закон, по которому военнослужащие с инвалидностью могут оставаться на военной службе или возвращаться на нее. Понятно, что на определенные должности.

Ребята, которые сейчас приходят ко мне на занятия, это люди, которые сознательно выбрали военную профессию, зная, что живут в стране, где идет война, и 90% из них будут на передовой. Они понимают, что война может закончиться как через год, так и через десять лет. То есть рассчитывать на то, что, пока они закончат вуз, боевые действия прекратятся, не приходится.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об Ольге Бенде, которая получила тяжелое ранение на востоке Украины и лишилась ноги. После этого девушка смогла покорить несколько вершин, научилась кататься на серфинге и роликах и участвовала в марафоне морской пехоты в США, где преодолела 10-километровую дистанцию за час с небольшим, наравне со здоровыми людьми.

Фото предоставил Виктор Легкодух

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