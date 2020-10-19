В Украине вышло пятое издание книги «Букова земля» Марии Матиос

Пятое издание романа «Букова земля» украинской писательницы Марии Матиос вышло в издательстве «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Об этом сообщила писательница на своей странице в Facebook. Общий тираж книги, впервые изданной в сентябре 2019 года, теперь составляет 15 000 экземпляров.

«Букова земля» — роман-панорама, охватывающая жизнь пяти буковинских семей в течение 225 лет, с конца XVIII века до 2014 года.

В пятом издании романа «Букова земля» издательство предложило новинку — QR-код, по которому можно посмотреть отрывки из четырех вечеров перформанса, который летом проходил в Черновцах, послушать авторские чтения книги, а также познакомиться еще с несколькими аудиовизуальными «цікавинками».

Напомним, за «Букову землю» Мария Матиос получила книжный «Оскар» 2020 года. По словам писательницы, роман «Букова земля» — это квинтэссенция ее 35-летней творческой деятельности. Над этим произведением писательница работала девять лет.

Ранее Мария Матиос получала книжный «Оскар» за повесть «Солодка Даруся» (2005) и за семейную сагу в новеллах «Майже ніколи не навпаки» (2008). Второе издание книги «Солодка Даруся» вышло в 2020 году. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» также готовит новое издание саги «Майже ніколи не навпаки», которое должно поступить в продажу до конца октября.

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