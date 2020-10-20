Украинскую Википедию исправили — в "эффект Стрейзанд" добавили информацию о Медведчуке

После резонанса, который вызвало решение судьи Дарницкого райсуда столицы запретить распространение книги Вахтанга Кипиани «Дело Васыля Стуса» до удаления из нее упоминаний о Викторе Медведчуке, информацией о политике пополнилась статья в Википедии, посвященная «Эффекту Стрейзанд».

Термин «Эффект Стрейзанд» появился после иска известной актрисы Барбры Стрейзанд, потребовавшей через суд удалить фотографию ее поместья на побережье в Калифорнии. Кеннет Аделман сделал его в рамках проекта «California Coastal Records Project», изучавшего эрозию побережья. Если до судебного разбирательства фото поместья видели единицы, то после иска ее просмотрели сотни тысяч пользователей.

Теперь статья об этом эффекте пополнилась и информацией о судебном процессе по книге о Стусе. Издательство сообщило, что книгу Вахтанга Кипиани раскупили буквально за считанные минуты и пообещали допечатать тираж, пока решение суда (сторонам дали на апелляцию 30 дней, — Авт.) не вступило в силу.

Фото Виктора Медведчука с сайта партии.



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