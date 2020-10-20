В Киеве возле Печерского суда будут при свечах читать книгу о Стусе

Возле столичного Печерского райсуда во вторник, 20 октября, пройдет акция, в которой могут участвовать все желающие. Как сообщает nashkiev, активисты на улице Владимирской, 15 в 19:30 начнут при свечах читать книгу Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Кроме нее, с собою рекомендуется брать одеяло, каремат, свечку и чай/кофе.

Напомним, что Дарницкий райсуд обязал автора книги о Стусе удалить упоминание о Медведчуке, а также запретил распространять это издание до устранения нарушения неимущественных прав политика. В обществе такое постановление суда вызвало резонанс. Ведь суд Украины не просто подверг цензуре книгу «Дело Василия Стуса», а по сути запретил упоминать в печатном издании имя любого гражданина без его согласия. На это обратил внимание известный художник Александр Ройтбурд, комментируя решение суда по «книжному» делу и заявив, что таким образом создан прецедент тотальной ликвидации свободы слова.

Активисты организации «Відсіч» в знак протеста и чтобы защитить национальную память устраивают книжные чтения на символическом месте, где раньше Стус был приговорен к заключению (и откуда уже не вернулся). Сейчас там находится Печерский суд, а также Главное управление национальной полиции в Киевской области. Чтения пройдут при свечах как символ того, что спустя 30 лет известный поэт вновь оказался под запретом.

После резонанса, который вызвало решение Дарницкого райсуда столицы, книгу Вахтанга Кипиани раскупили буквально за считаные минуты и пообещали допечатать тираж, пока решение суда (сторонам дали на апелляцию 30 дней) не вступило в силу.

А министр культуры решил закупить для библиотек неотредактированную книгу о суде над Стусом.

Фото со страницы организации «Відсіч» в Facebook

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