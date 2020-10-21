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Общество и люди

Коварство и любовь: женщина родила ребенка от любовника и обязала мужа платить алименты

0:36 21 октября 2020
Pregnant

Выплата алиментов — щекотливая тема не только в нашей стране, особенно в том случае, если мужчина не считает себя отцом ребенка.

Именно такую причину привел житель финского города Эспо, отказавшийся выплачивать средства на содержание ребенка — он уверен, что супруга наставила ему рога, когда зачала малыша от другого мужчины, пишет газета Helsingin Sanomat.

.Издание сообщает, что в 2016 году финн выяснил, что родившийся двумя годами ранее ребенок не является родным для отца семейства.

Узнав об измене жены, мужчина подал на развод и потребовал снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов, отметив, что сам факт измены, которую женщина скрывала годами, стал для него тяжелым ударом.

По словам мужчины, сначала он оттягивал проведение ДНК-теста из-за стресса. Но такая «нерешительность» стала роковой для финна: по законам страны, у мужчины есть 2 года с момента рождения ребенка, чтобы отказаться от отцовства, если у них нет биологического родства.

Внимательно изучив обстоятельства дела, суд пришел к решению, что возмущенный мужчина на несколько месяцев запоздал со своим заявлением, поэтому его ходатайство было отклонено.

А после того, как в суд обратилась и сама изменщица, в отношении мужчины было вынесено требование с обязательством ежемесячно до совершеннолетия ребенка выплачивать по 308 евро. Также мужчину обязали оплатить судебные издержки бывшей супруги. Известно, что апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выплата алиментов иногда становится камнем преткновения и в звездных семействах.

Фото:BBC.com

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