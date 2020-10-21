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Общество и люди

Беременный – это временно: мужчине диагностировали "интересное положение" и направили к гинекологу

1:40 21 октября 2020
Pregnant-man

Радостное для многих женщин известие о беременности может причинять беспокойство и дискомфорт, если его адресуют мужчине.

Именно с такой ситуацией столкнулся житель российского города Уфа Салават А.: в больнице ему диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу, пишет сайт телеканала РенТВ.

Инцидент произошел в уфимской больнице № 21, где Салават проходил лечение. Запись о том, что он беременный, появилась в его истории болезни.

«Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал мужчина в социальной сети и потребовал от министерства здравоохранения Башкортостана обратить на данный факт внимание.

В пресс-службе министерства объяснили случившееся технической ошибкой, произошедшей во время оформления документов пациента. В больнице провели служебное расследование.

«Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — сообщили в министерстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые звезды используют ситуацию с «пополнением в семье» для нехитрого пиара и поддержания интереса к своей персоне.

Фото: gazeta.ru

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Беременный – это временно: мужчине диагностировали "интересное положение" и направили к гинекологу

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