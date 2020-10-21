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Общество и люди

Курить не вредно? Ученые рассказали о неожиданной пользе никотина

2:04 21 октября 2020
Lady is smoking

Традиционно никотин наряду с алкоголем и кофеином считается одним из факторов, ухудшающих самочувствие человека.

В то же время все больше ученых в последнее время обнаруживают его полезные свойства, пишет Daily Mail.

Издание пишет, что никотин присутствует не только в сигаретах, где он является основным компонентом, но и в помидорах, перце и баклажанах. А при их употреблении в пищу риск развития болезни Паркинсона снижается на 30% — никотин активирует выработку дофамина в клетках.

По мнению руководителя проекта по разработке никотинового лечения в Университете Ньюкасла доктора Мохаммеда Шоаиба, такой способ поможет в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

Учёные в США также подтвердили гипотезу, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки, и уменьшает потерю массы при болезни Паркинсона.

Кроме того, греческий учёный Константинос Фарсалинос заметил, что курильщики в Китае гораздо реже заболевали тяжёлой формой коронавируса — это связано с тем, что никотин стимулирует работу рецепторов, таким образом «подстрекая» иммунитет, считает учёный.

Статистика же в целом по миру утверждает, что среди заядлых курильщиков вероятность заражения инфекцией гораздо ниже — у них на 80% меньше шансов подхватить коронавирус.

В то же время авторы статьи утверждают, что данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что положительная роль никотина для защиты человека от COVID-19 получит подтверждение, некурящим людям не понадобится начинать курить. Существуют различные инструменты доставки никотина в организм — от пластырей до специальных таблеток или инъекций — которые не приведут к проникновению в тело крайне вредных химических продуктов, образующихся в ходе курения.

Фото:sciencenews.org

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