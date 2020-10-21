Трагедия во время обеда: молодой мужчина подавился куском мяса и потерял возможность говорить и ходить

В Нидерландах в 2012 году с одним из жителей страны произошла жуткая трагедия: во время еды он подавился куском мяса, что привело к тяжёлому повреждению мозга, в результате которого он лишился возможности говорить и ходить.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал Cortex.

В медицине это состояние называется акинетический мутизм. Пациенты полностью утрачивают возможность говорить и ходить, хотя имеют физическую возможность производить эти действия. Кроме того, отсутствует реакция на болевые повреждения. Такие больные могут только открывать глаза.

В далеком 2012 году Ричарду, как называют пациента в журнале, было 29 лет.

Спустя восемь лет безрезультатного лечения у родных голландца появилась первая надежда: врачи предложили применить для лечение снотворное лекарственное средство «Золпидем».

Всего через 20 минут после приёма препарата Ричард попросил у медсестры помочь передвинуть его инвалидное кресло. Также он стал узнавать родственников, заявил, что хочет поговорить с отцом и съесть что-то из фастфуда, пишет «Лайф».

Однако радоваться родные смогли недолго. Снотворное помогло остановить сенсорную активность в мозге мужчины, из-за которой его часть была полностью выключена. Препарат открывает пути для сигналов, которые и заставляют организм говорить, ходить и производить различные действия. Однако действует он только два часа, а после пяти дней применения лекарства организм становится толерантным к нему, а его действие пропадает полностью.

Учёные из Нидерландов продолжают искать работающие способы лечения пациентов с этим синдромом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Херсонской области: двухлетний мальчик умер, подавившись кусочком сала.

Фото: Daily Mail

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