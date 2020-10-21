Снижают риск смерти: ученые рассказали о пользе зеленого чая и кофе для людей с диабетом

Наряду с похудением для страдающих от диабета второго типа людей может быть полезным потребление зеленого чая и кофе.

К такому выводу пришла ученые Университета Кюсю в Японии, говорится в статье в издании Scitechdaily.

В проводившемся ими исследовании приняли участие 4 923 жителя Японии — 2790 мужчин и 2133 женщины. Средний возраст добровольцев составлял 66 лет. У всех участников диагноз диабет второго типа был поставлен минимум пять лет назад.

В результате ученые выяснили, что ежедневное употребление минимум четырех чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63 процента.

По данным экспертов, зеленый чай и кофе полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, которые в них содержатся.

Эксперты пояснили, что в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, в том числе фенолы, теанин и кофеин. Кроме того, в кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы.

«Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект», — говорится в статье, перевод которой публикует Яндекс.

Напомним, что ранее ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии раскрыли, что лишний вес является самым главным фактором развития диабета, а похудение может предотвратить болезнь или даже обратить ее развитие вспять. Специалисты проанализировали данные 445 765 человек, принявших участие в исследовании UK Biobank, посвященном генетической предрасположенности и воздействию окружающей среды на развитие болезней.

По словам авторов работы, результаты указывают, что большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Для этого необходимо регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровень сахара в крови.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британские ученые назвали самый простой способ нормализовать сахар в крови при диабете второго типа.

Фото: scitechdaily.com

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