Возле особняка Меган Маркл и принца Гарри бродит опасный дикий медведь

Меган Маркл и принца Гарри, чей новый официальный потрет недавно появился в сети, предупредили, что возле их роскошного особняка в Калифорнии близ города Санта-Барбара бродит опасный дикий медведь. Как сообщает издание Daily Mail, животное видели в окрестностях уже несколько раз за последние месяцы. Камеры наблюдения также зарегистрировали, как медведь роется в мусорных контейнерах и охотится на птиц.

Особняк Меган и Гарри

Все обитатели особняков, включая герцога и герцогиню Сассекских, актера Роба Лоу и других их звездных соседей, получили электронные письма, в которых местные власти призывают жителей «не вступать с медведем в конфронтацию», тщательно запаковывать мусор и убирать после пикников. Предполагают, что черного медведя может привлекать запах курятников, которые находятся неподалеку. Многие богачи держат собственных кур, хотя и без того имеют возможность покупать свежие яйца.

Между тем Меган и Гарри приняли участие в виртуальном интервью в рамках проекта Time100 Talks, организованном изданием TIME. Они обсуждали дезинформацию и проявления ненависти в интернете, ведя беседу, сидя на диване у себя дома. Принц Гарри назвал эту проблему «глобальным кризисом». А Меган добавила, что «злые голоса» в социальных медиа звучат настолько громко и оказывают такой разрушающий эффект, что она отказалась от аккаунтов в соцсетях ради собственного самосохранения.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами.

Фото TIME/YouTube



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