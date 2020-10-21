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Общество и люди

Девять членов семьи насмерть отравились домашней лапшой – дети оказались умнее взрослых и есть ее отказались

9:48 21 октября 2020
Лапша

В китайском городе Цзиси девять членов одной семьи насмерть отравились лапшой домашнего приготовления, которая год хранилась в морозильной камере холодильника. Как сообщает издание Daily Star, всем, кто ел лапшу из ферментированной кукурузной муки, вскоре стало плохо. Они были госпитализированы с тяжелейшим отравлением. Сначала в один день умерли семеро взрослых, спустя два дня — еще один. А затем — последняя из отравившихся, женщина по имени Ли, за жизнь которой врачи боролись больше двух недель. В организме всех девяти китайцев была обнаружена высокотоксичная бонгкрековая кислота, накопившаяся за время хранения лапши.

Оставшиеся сиротами трое детей из этой семьи оказались умнее взрослых. Они отказались есть поданное им на семейном празднике блюдо, так как им не понравился его вкус.

Бонгкрековая кислота вызывает серьезные поражения многих органов — включая печень, почки, сердца, головной мозг. Противоядия от нее нет. Уровень смертности варьирует от 40 до 100 процентов в зависимости от дозы.

Фото Daily Star

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Девять членов семьи насмерть отравились домашней лапшой – дети оказались умнее взрослых и есть ее отказались

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