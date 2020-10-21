День рекламиста-2020: креативные открытки и поздравления



23 октября в Украине отмечают День работников рекламы или День рекламиста. Этот профессиональный праздник учредили в 1994 году. Его отмечают рекламодатели, маркетологи, пиарщики — креативные двигатели торговли. Ведь цель рекламщиков — представление своих товаров и услуг как самых лучших на рынке и среди конкурентов, привлечения внимания к объекту рекламирования и, соответственно, увеличение их продаж.

Предлагаем оригинальные поздравления и открытки к этому профессиональному празднику.

Реклама — двигатель торговли,

Закон известен нам давно.

Пусть всем рекламщикам лишь счастье

По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник

Лишь креативных я идей,

Работы — яркой, интересной,

И денежных больших дождей.

***

«Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!»

В День работников рекламы,

Поздравляем вас, друзья,

Трудно выразить словами,

А без слов никак нельзя.

И желаем, чтоб удача,

За собою повела,

Даже сложные задачи,

Разрешить вам помогла!

Чтоб клиентов было много,

И заказы шли рекой,

Настроения юморного,

Чтоб звало вас за собой!

И любви, и понимания,

И почета, и наград,

Вашей фирме процветания,

Чтобы каждый был богат!

Что угодно пропиарить

Сможешь ты, вот это да!

Пусть твой «двигатель» торговли

Будет на ходу всегда.

Чтоб коллеги уважали,

Креативность — через край.

И тогда клиентам будет

Не реклама, просто рай.

Не теряй же силы духа,

Все заказы береги.

И всегда вставай к работе

Только с правильной ноги.

***

Ранее в интервью «ФАКТАМ» украинский режиссер Михаил Коротаев рассказал, как устроен мир рекламы.

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