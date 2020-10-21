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Общество и люди

День рекламиста-2020: креативные открытки и поздравления

21:07 22 октября 2020
День рекламиста&nbsp;— картинка


23 октября в Украине отмечают День работников рекламы или День рекламиста. Этот профессиональный праздник учредили в 1994 году. Его отмечают рекламодатели, маркетологи, пиарщики — креативные двигатели торговли. Ведь цель рекламщиков — представление своих товаров и услуг как самых лучших на рынке и среди конкурентов, привлечения внимания к объекту рекламирования и, соответственно, увеличение их продаж.

Предлагаем оригинальные поздравления и открытки к этому профессиональному празднику.

Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.

***

«Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!»

В День работников рекламы,
Поздравляем вас, друзья,
Трудно выразить словами,
А без слов никак нельзя.

И желаем, чтоб удача,
За собою повела,
Даже сложные задачи,
Разрешить вам помогла!

Чтоб клиентов было много,
И заказы шли рекой,
Настроения юморного,
Чтоб звало вас за собой!

И любви, и понимания,
И почета, и наград,
Вашей фирме процветания,
Чтобы каждый был богат!

Что угодно пропиарить
Сможешь ты, вот это да!
Пусть твой «двигатель» торговли
Будет на ходу всегда.

Чтоб коллеги уважали,
Креативность — через край.
И тогда клиентам будет
Не реклама, просто рай.

Не теряй же силы духа,
Все заказы береги.
И всегда вставай к работе
Только с правильной ноги.

***

Ранее в интервью «ФАКТАМ» украинский режиссер Михаил Коротаев рассказал, как устроен мир рекламы.

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