День рекламиста-2020: креативные открытки и поздравления
23 октября в Украине отмечают День работников рекламы или День рекламиста. Этот профессиональный праздник учредили в 1994 году. Его отмечают рекламодатели, маркетологи, пиарщики — креативные двигатели торговли. Ведь цель рекламщиков — представление своих товаров и услуг как самых лучших на рынке и среди конкурентов, привлечения внимания к объекту рекламирования и, соответственно, увеличение их продаж.
Предлагаем оригинальные поздравления и открытки к этому профессиональному празднику.
Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.
Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.
***
«Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!»
В День работников рекламы,
Поздравляем вас, друзья,
Трудно выразить словами,
А без слов никак нельзя.
И желаем, чтоб удача,
За собою повела,
Даже сложные задачи,
Разрешить вам помогла!
Чтоб клиентов было много,
И заказы шли рекой,
Настроения юморного,
Чтоб звало вас за собой!
И любви, и понимания,
И почета, и наград,
Вашей фирме процветания,
Чтобы каждый был богат!
Что угодно пропиарить
Сможешь ты, вот это да!
Пусть твой «двигатель» торговли
Будет на ходу всегда.
Чтоб коллеги уважали,
Креативность — через край.
И тогда клиентам будет
Не реклама, просто рай.
Не теряй же силы духа,
Все заказы береги.
И всегда вставай к работе
Только с правильной ноги.
***
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