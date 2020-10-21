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Общество и люди

День тещи 2020: красивые поздравления и открытки

21:07 24 октября 2020
День тещи&nbsp;— картинка

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечают Международный день тещи (Mother-In-Law Day). В этом году праздник выпал на 25 октября. Традиционно его отмечают в семейном кругу. В этот день мужчины поздравляют матерей своих жен.

Предлагаем красивые открытки и поздравления к празднику.

С Днем тещи поздравляю
Прекраснейших из женщин,
Желаю, чтоб ценились
Вы выше всех на свете.

Желаю, чтоб души в вас
Не чаяли зятья,
Любили, уважали
Вас, как сыновья.

Любимых ваших дочек
Берегли, лелеяли,
С тещами поспорить
Никогда не смели бы.

Чтобы теща каждая
Зятю улыбалась,
Любовь чтоб в километрах
Меж вами измерялась.

Тещенька любимая,
Сегодня праздник твой,
Будь Господом хранимою,
На сердце — лишь покой!

Здоровья тебе крепкого
На долгие года,
Делами и советами
Нам помогай всегда.

С прекрасным настроением
Всегда шагай вперед,
Пусть крупное везение
Тебя в дороге ждет!


*Фото Фото kartinki-vernisazh.ru

Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,
З любов’ю й повагою кличу Вас «мамо»!
Хай тільки добро Вам дарує весь світ!
Вітаю Вас, мамо Від зятя привіт!

(Поздравление от radiotrek.rv.ua)

Известный шоумен и телеведущий Дима Коляденко в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как у него складывались отношения с тещами.

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