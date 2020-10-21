День тещи 2020: красивые поздравления и открытки

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечают Международный день тещи (Mother-In-Law Day). В этом году праздник выпал на 25 октября. Традиционно его отмечают в семейном кругу. В этот день мужчины поздравляют матерей своих жен.

Предлагаем красивые открытки и поздравления к празднику.

С Днем тещи поздравляю

Прекраснейших из женщин,

Желаю, чтоб ценились

Вы выше всех на свете.

Желаю, чтоб души в вас

Не чаяли зятья,

Любили, уважали

Вас, как сыновья.

Любимых ваших дочек

Берегли, лелеяли,

С тещами поспорить

Никогда не смели бы.

Чтобы теща каждая

Зятю улыбалась,

Любовь чтоб в километрах

Меж вами измерялась.

Тещенька любимая,

Сегодня праздник твой,

Будь Господом хранимою,

На сердце — лишь покой!

Здоровья тебе крепкого

На долгие года,

Делами и советами

Нам помогай всегда.

С прекрасным настроением

Всегда шагай вперед,

Пусть крупное везение

Тебя в дороге ждет!



*Фото Фото kartinki-vernisazh.ru

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас «мамо»!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо Від зятя привіт!

(Поздравление от radiotrek.rv.ua)

Известный шоумен и телеведущий Дима Коляденко в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как у него складывались отношения с тещами.

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