Хэллоуин 2020: мистические открытки и поздравления

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают самый таинственный праздник в году Хэллоуин, который в последние годы прижился и в Украине. Особенно пришлась по душе его визуальная составляющая и развлечения — мистические декорации и костюмы. Дети и взрослые наряжаются в «страшилок», ходят по домам соседей, требуя сладости. «Конфеты или смерть!», — говорят они хозяевам.

На Хэллоуин также украшают дома тыквами, искусственной паутиной и другими тематическими декорациями, собираются компаниями и весело проводят время.

Предлагаем веселые картинки и поздравления, которые можно отправить в этот мистический праздник друзьям.



*Фото Wallpaper

«Поздравляю с Хэллоуином и желаю, чтобы сегодня аж дух захватывало и было всё до жути интересно. Весёлого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. И пусть сегодня ведьмы летают на мётлах, оживают мумии и просыпаются духи, а ты всегда, слышишь — всегда оставайся на пике счастья!»



*Фото otkritka.ulybka.net

Сегодня ты увидишь ужастик наяву,

Только не пугайся, я тебя прошу,

Ведь сегодня праздник Хэллоуин,

Он в году такой один.

С Хэллоуином тебя поздравляю,

Выдержки, терпения, любимая, желаю,

Шутка это всё, не пугайся,

Не хмурься, а только улыбайся.

(Поздравление от oloveza.ru)



*Фото oloveza.ru

Предлагаем к праздничному столу простой рецепт тыквенного печенья.

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