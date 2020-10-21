Хэллоуин 2020: мистические открытки и поздравления
В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают самый таинственный праздник в году Хэллоуин, который в последние годы прижился и в Украине. Особенно пришлась по душе его визуальная составляющая и развлечения — мистические декорации и костюмы. Дети и взрослые наряжаются в «страшилок», ходят по домам соседей, требуя сладости. «Конфеты или смерть!», — говорят они хозяевам.
На Хэллоуин также украшают дома тыквами, искусственной паутиной и другими тематическими декорациями, собираются компаниями и весело проводят время.
Предлагаем веселые картинки и поздравления, которые можно отправить в этот мистический праздник друзьям.
*Фото Wallpaper
«Поздравляю с Хэллоуином и желаю, чтобы сегодня аж дух захватывало и было всё до жути интересно. Весёлого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. И пусть сегодня ведьмы летают на мётлах, оживают мумии и просыпаются духи, а ты всегда, слышишь — всегда оставайся на пике счастья!»
*Фото otkritka.ulybka.net
Сегодня ты увидишь ужастик наяву,
Только не пугайся, я тебя прошу,
Ведь сегодня праздник Хэллоуин,
Он в году такой один.
С Хэллоуином тебя поздравляю,
Выдержки, терпения, любимая, желаю,
Шутка это всё, не пугайся,
Не хмурься, а только улыбайся.
(Поздравление от oloveza.ru)
*Фото oloveza.ru
Предлагаем к праздничному столу простой рецепт тыквенного печенья.47
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