Стая собак насмерть растерзала шедшую по улице мать четверых детей

В американском штате Алабама произошла трагедия. Стая из семи или восьми собак растерзала насмерть вышедшую на прогулку местную жительницу Рути Мэй Браун. Как пишет издание Daily Mail, через три дня ей должно было исполниться 37 лет. У Рути осталось четверо сыновей.

Обстоятельства нападения точно неизвестны. Женщина, которая не была местной жительницей, постоянно проживая в соседнем городке, шла пешком по улице, когда ее атаковала стая. К моменту прибытия полиции она уже была мертва.

Браун получила жуткие травмы. «Я видел собачьи укусы. Я видел нападения собак. Но я некогда не видел, чтобы ситуация была настолько ужасной», — заявил шериф округа Уокер телеканалу ABC.

Пока пойманы лишь несколько из участвовавших в нападении псов. Все они не были бродячими и имели хозяев. Владелец двух из них уже объявился.

Выясняется, почему собаки были на улице без присмотра. По свидетельству местных жителей они часто бродили по окрестностям стаей и всегда были очень агрессивны. Один из соседей видел, как они атаковали оленя.

Фото Facebook

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