"Что такое каннабис от "Слуги народа": танцующая в киевском метро полуголая пассажирка развеселила сеть

В столичной подземке вновь заметили танцующую пассажирку — девушка, одетая в легкое платье, совершала танцевальные па и на перроне, и в поезде.

Видео выложили в социальные сети, сопроводив комментарием: «В метро Киева снова отожгла полуголая пассажирка».

«Что такое каннабис от «слуги народа», — написал в комментариях один из интернет-пользователей, а второй шутя предположил, что все произошло из-за отсутствия в подземке туалетов.

Кстати, годом ранее танцующая девушка уже попадала на видео. Ее «засекли» в ноябре прошлого года. Правда, одета она была более серьезно, чем в этот раз.

Напомним, что в мае этого года в киевской подземке «засветилась» парочка, раздевшаяся до белья (но в медицинских масках), имитировавшая «брачные игрища».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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