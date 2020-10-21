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Общество и люди

Вечер украинского романса, посвященный Лине Костенко, и художественная выставка: куда пойти в Киеве в выходные

19:07 21 октября 2020
Лина Костенко

22 октября в 19:00 в Украинском доме состоится концерт «Вечер украинского романса». В программе: произведения на стихи Лины Костенко.

Адрес: ул. Крещатик, 2.
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22 октября Киевский дом ученых приглашает на концерт Анны Зарецкой и Артема Червонюка «Классика без ограничений». В программе: известные классические произведения, арии из опер, романсы и украинские песни.

Адрес: ул. Владимирская, 45а, Белая гостиная.
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До 31 октября в Музее истории Киева открыта выставка фотографов из Нью-Йорка и Испании Кати Репиной и Карлы Морал «Гідність і краса інтерсекс-людей».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Вход свободный.
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До 3 ноября в ЦСМ «Білий Світ» действует персональная выставка живописи художника Евгения Лисняка Hometrips.

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.
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До 15 ноября в Voloshyn Gallery можно посетить персональную выставку известного украинского художника Никиты Кадана «Найсолодша пісня скорботи». В экспозиции представлены работы с неоном, рисунки углем и фотоработы.

Адрес: ул. Терещенковская, 13.

Вход свободный.
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24 и 25 октября в арт-пространстве Bereznitsky Art Foundation пройдет выставка художницы Анны Щербины «Вход с Кожемяцкой». Экспозиция посвящена Кожемяцкой улице, ее истории и архитектуре.

Адрес: ул. Кожемяцкая, 22.

Вход свободный.
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28 октября в Living Room состоится вечер джаза, свинга и рок-н-ролла в исполнении киевских музыкантов.

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 31.

Вход свободный.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о сокровищах правителя Ольвии царя Инисмея, представленных на выставке старинного золота в Киеве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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