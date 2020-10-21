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Общество и люди

Депутат Соболев, 3-летний сын которого погиб во время покушения, снова стал отцом

22:43 21 октября 2020
Инна и Вячеслав Соболевы

Депутат Киевского обласного совета Вячеслав Соболев, трехлетний сын которого погиб во время покушения в декабре 2019 года, снова стал отцом — у Вячеслава и его супруги Инны родился мальчик.

Об этом в Facebook сообщила Инна, опубликовав красноречивое фото из роддома.

«Сыночек, ты к нам сегодня вернулся», — подписала она снимок.

Напомним, в автомобиль Соболева стреляли 1 декабря 2019 года в центре Киева. Ранения получил сын политика Александр, по дороге в больницу он скончался.

Полиция установила направление стрельбы и сразу задержала двух подозреваемых в совершении убийства ребенка — бывших бойцов батальона «Аратта» Андрея Лаврегу и Евгения Семенова, а в розыск объявили организатора преступления — россиянина Юсупа Абуева.

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