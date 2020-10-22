“Попотыква”: в преддверии Хеллоуина в Сети набирает популярность новый челлендж

После повального увлечения женщин и девушек во время карантина фотографированием с подушками, одеялами и пледами, в Сети набирает популярность новый челлендж, вызванный приближением Хеллоуина.

Об этом пишет myseldon.com.

А так как символом данного праздника является тыква, то именно с ней и фотографируются пользовательницы.

Но выбирают они для снимков не все плоды, а только двойные — те, которые своей формой напоминают пятую точку человека.

Соответственно, и название челлендж получил bumpkin — оно образовано от английских слов bum — попа и pumkin — тыква. Его участников не смущает даже тот факт, что у термина bumpkin есть не совсем приятный перевод — для них главное — это хорошо повеселиться.

При фотографировании некоторые девушки держат тыквы в руках, другие — просто садятся перед ними таким образом, что создается иллюзия, будто их мягкое место обнажено перед камерой.

В некоторых случаях участницы челленджа выглядят так, будто перестарались с искусственным загаром на «задней части» тела.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно Настя Каменских решила запустить челлендж в соцсети TikTok в поддержку нового хита Аhuevo и неожиданно для себя получила массу негативных отзывов.

Фото: mediacratia.ru

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