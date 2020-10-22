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Общество и люди

Самый высокий школьник в мире: 14-летний подросток вырос до 221 сантиметра

2:33 22 октября 2020
Сяоюй

Несмотря на то, средний рост жителей Поднебесной меньше, чем у европейцев, в Китае постоянно появляются необычно высокие мужчины и женщины.

Новым рекордсменом обещает стать и подросток по прозвищу Сяоюй, пишет сайт РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

В воскресенье, 18 октября, в свой 14-й день рождения, парень отправился на фиксацию рекорда членами комитета рекордов Гиннесса. Прошлый носитель титула «самый высокий подросток в мире» — ныне совершеннолетний американец Кевин Брэдфорд, чей рост в 16 лет составлял 216 сантиметров.

Уже сейчас рост Сяоюя составляет 221 сантиметр.

При этом он не вызван каким-либо заболеванием. Мальчик с самого детства был значительно выше сверстников. Родители не раз водили его к врачам, но те уверяли, что с ребенком все в порядке. Сам китаец считает, что его рост объясняется генетикой — его родители, а также дедушки с бабушками выше 180 сантиметров.

Уже в три года он достиг роста в 160 сантиметров, а в 11 — 206 сантиметров. Сяоюй продолжает расти. Из-за этого в школе учителям приходится постоянно подбирать для него новую парту и стул, а также заказывать новую форму несколько раз за год. Китаец отметил, что у него есть сложности с тем, чтобы пользоваться общественным транспортом и кататься на аттракционах.

«Поначалу я сильно переживал из-за того, что окружающие говорят обо мне. Но учитель сказал мне следовать своему пути, не обращая внимания на сплетников», — признался Сяоюй.

Сейчас одноклассники его уважают и зовут «маленьким Яо Мином» — бывшим китайским баскетболистом, выступавшим в НБА. Его рост составляет 229 сантиметров.

Сам Сяоюй не собирается играть в баскетбол: он не может заниматься спортом из-за плоскостопия и хондром — хрящевых опухолей.

Фото: Daily Mail

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Самый высокий школьник в мире: 14-летний подросток вырос до 221 сантиметра

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