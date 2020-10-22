Вслед за медведем в окрестностях дома Меган Маркл и принца Гарри заметили пуму

В окрестностях шикарного калифорнийского особняка, который британский принц Гарри и его жена Меган Маркл приобрели за 14 миллионов долларов, наблюдается настоящее нашествие диких животных. Как сообщает издание The Sun, после того, как недалеко от дома герцога и герцогини Сассекских неоднократно видели черного медведя, в этой же местности заметили пуму.

Большая дикая кошка рычала на немецкую овчарку, гулявшую в саду одного из соседских особняков. Владелец дома Майлз Хартфельд и его невеста рассказали, что эксперты из Комиссии по рыболовству и дикой природе изучили оставленные зверем следы, включая обнаруженную поблизости отрыжку травы, и пришли к выводу, что это представитель кошачьих — причем явно крупнее рыси. В августе этого года пума уже приходила на охоту в один из садов проживающих здесь миллионеров.

Ранее принц Гарри говорил, что их новый дом прекрасно подходит для их с Меган полуторагодовалого сына Арчи, который может постоянно гулять и играть на свежем воздухе.

Фото Pixabay, PA, Google Earth



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