День ракетных войск и артиллерии Украины: открытки и поздравления защитникам

3 ноября в Украине отмечают профессиональный праздник военные — с 1997 года был утвержден День ракетных войск и артиллерии.

Предлагаем красиво поздравить наших защитников.

«Артиллерия — сильное и мощное оружие, но в ваших руках, дорогие наши защитники, оно безопасно. В ракетных войсках служат самые смелые, выносливые мужчины. Пусть счастье и удача всегда сопутствуют вам. Будьте патриотами нашей страны, оптимистически верьте в ее светлое будущее, и знайте, многое зависит от вас, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы звучал веселый смех, и подрастали в мире дети. Крепкого вам здоровья, везенья во всем».

***

Пускай ракетные войска

Всегда преследует удача!

Пусть служба будет так легка,

Ведь опыт ваш так много значит!

Желаю мирных вам деньков,

Любой из вас уже герой!

Но для опасных, злых врагов

Включайте «боевой настрой»!

Вам скажу без лицемерия

Мне по нраву артиллерия!

Там ребята хоть куда —

Цель найдут они всегда!

Коль попал под их прицел,

То уже не будешь цел!

Знать, недаром знаменита

Нашей армии элита!

***

День ракетных войск и артиллерии

Ракетчики, артиллеристы,

Гордится Вами вся страна.

Вы небо Родины храните,

Чтоб мирно спать она могла.

Пусть будут легкими ученья,

И лишь учебными бои…

Взлетают в небеса ракеты,

В салют, как будто, вплетены!



*Фото UkrMedia

З Днем ракетних військ Вас вітаємо

Вірні захисники країни,

Від душі Вам цього дня бажаємо,

Щоб навіки не було війни.

Охороняйте Батьківщину як треба,

Будьте напоготові, але нехай і надалі

У житті буде не війна, а радість,

Щоб любити, творити і все встигнути.

***

Артилерист — це бог війни,

Накриє влучно ворога вогнем.

І якщо цілі майже не видно,

Впевненість, влучність завжди при ньому.

Треба, прицілитися і в літак

Або потопить загін кораблів,

Шквальним обстрілом очистить підхід,

Прикриє атаку цариці полів.

Поздравления от v24.com.ua

Фото в заголовке https://korets.rayon.in.ua

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