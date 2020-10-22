День ангела Виктории: душевные открытки и пожелания

6 ноября День ангела отмечают Виктории, а церковь чтит мученицу Викторию Эфесскую. Говорят, молитва, обращенная к святой мученице, укрепляет веру и помогает в сложных жизненных ситуациях.

Предлагаем душевные открытки и красивые пожелания для Виктории.



*Фото fresh-cards.ru

Не зря тебя Викторией зовут —

Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.

Родные тебя любят, берегут,

Да ты сама, конечно, это знаешь.

Виктория, пускай твои глаза

Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!

А если ненароком вдруг слеза —

Это соринка, и не сомневайся!

Ты сильная, но женственность твоя

Тобой нас заставляет любоваться.

Мы поздравляем искренне тебя!

Желаем жить и жизнью наслаждаться.

Виват, Виктория, тебе

Звучит со всех сторон,

Тобою очарован мир,

Тобою он сражен.

Желаю, чтобы вкус побед

Всегда был на губах,

Чтобы исполнилась мечта,

Та, что живет во снах.

Чтоб каждый день

Счастливым был,

Чтобы все исчезли беды,

Чтоб гордо имя ты несла,

Виктория — Победа.



*Фото krainau.com

Твоє ім’я Вікторія — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!



*Фотто fresh-cards.ru

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