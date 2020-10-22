"Водитель убивал моего ребенка": история роженицы, которую "скорая" везла в Киев, возмутила сеть

Массу откликов в соцсетях получила история женщины, которую с угрозой преждевременных родов и отслоением плаценты везли из Фастова в столичную областную больницу в жутких условиях.

О ней Полина Дяченко поведала в соцсетях на страничке «Привіт з Фастова». Женщина пишет, что ее отправили в Киев на машине «скорой», взяв 800 гривен на заправку авто и убедив, что муж не сможет ее транспортировать — мол, нужен присмотр медика.

«Меня уложили в ледяную машину без отопления, а врач из роддома поехала не со мной, а с водителем. Вместо того, что бы поехать нормальной дорогой, водитель поехал какими-то полями, раздалбывая машину и убивая моего ребенка. Меня трясло, кидало и три раза полностью лежачую оторвало от койки, подбросило вверх и ударило всем телом об койку. Я прилично ударилась грудной клеткой, про живот я вообще молчу! Врача со мной не было, была посторонняя женщина (ее подвозил водитель), которую мы и повезли специально по этой дороге, что бы высадить», — пишет фастовчанка и добавляет, что не могла докричаться до медика, когда ей стало совсем плохо.

Уже в Киеве водитель поехал не прямо в больницу, а завез какую-то женщину, которая также ехала с ним в кабине, и ждал, пока «бабка порешает свои вопросы».

«Я плакала и кричала, что бы меня везли в больницу, что мне плохо, что меня три раза подбросило и ударило… Киевские врачи узнав, что у меня отслойка и что меня везли, как скота (за мои же деньги!), бросили все и всех, срочно предприняв меры и выясняя или не погиб мой ребенок. Слава Богу, и с ребенком, и со мной теперь все хорошо, водителю не удалось нас угробить», — пишет Полина Дяченко и публикует в своем посте фото с номерами «скорой».

Делает она это по нескольким причинам. В том числе, и для предупреждения людей, за которыми может приехать этот автомобиль. «Если к вам приедет карета с этими номерами, знайте, там сидит потенциальный водитель-убийца-таксист, который по дороге будет развозить женщин и бабок по их делам. Пусть жена этого водителя и дети знают, что их папа и муж чуть не убил вчера 7-месячного ребенка в утробе матери», — пишет женщина и добавляет: «У меня все. Слезы кончились. Спасибо Господи, что мой сын живой!»

Под этим постом интернет-пользователи оставили около двух тысяч комментариев, историей заинтересовались и журналисты.

«Я так їхала народжувати в Білу Церкву, без лікаря, сидячи! Коли в мене з хвилини на хвилину могла народитись дитина. Правда, грошей не просили, а везли наче картоплю з города», — написала одна из интернет-пользователей.

«Ситуация возмутительная, если соответствует действительности. Хотелось бы услышать-увидеть комментарии руководства больницы по данной ситуации. А также объяснения водителя и медработника», — такой комментарий оставила медик Татьяна Куевда.

На что ей ответили, что комментарий уже есть. Вот что пишет о ситуации главврач фастовской больницы Андрей Герцун. В частности, он проясняет ситуацию с «женщиной и бабкой». Оказалось, что это тоже были медики: «Два других медицинских работника в машине (не женщина и бабка), то это врач-терапевт приемного отделения с ночного дежурства, что по маршруту машины вышла в с. Борова, где она должна начать свое дневное дежурство. Двигаясь по маршруту, другого медработника доставили в лабораторию, где она сдала материал для анализов».

Изображение Pexels с сайта Pixabay.

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