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Общество и люди

Отец погибшего на Донбассе военного написал генпрокурору жалобу на Зеленского

20:03 22 октября 2020
Сергей Журавель

Сергей Журавель, отец погибшего в районе Зайцево Донецкой области командира отделения разведвзвода морской пехоты сержанта Ярослава Журавля, подал генпрокурору иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его текст опубликовал в своем Facebook Остап Пидкова.

«Я, Сергей Журавель, отец погибшего воина Украины — Ярослава Журавля.

Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих под прикрытием «стремления к миру».

Я подаю иск в Генеральную прокуратуру, по поводу совершения преступления Владимиром Зеленским на посту Верховного главнокомандующего и президента Украины.

Я не боюсь и пойду до конца, ради справедливости", — написал Сергей Журавель.

Ярослав Журавель погиб на Донбассе 13 июля 2020 года.

Фото: Facebook Глеба Бабича

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