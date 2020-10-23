"Проверку" не прошел: девушка решила узнать, насколько щедр парень, и привела на свидание 23 родственника

Каждая женщина хотела бы жить в богатстве и достатке, поэтому вряд ли стоит удивляться желанию некоторых представительниц слабого пола устраивать «проверку» своим будущим суженым, особенно в том случае, если до этого о них ничего не было известно.

Об этом пишет Daily Mail.

При этом издание рассказывает о случае, который произошел в китайской провинции Чжэцзян.

Сообщается, что мать одного молодого китайца очень сильно переживала, что ее сын никак не может найти себе пару. Она договорилась с потенциальной «свахой» о том, чтобы та устроила ему встречу в ресторане с молодой красивой девушкой — при этом юноша даже был согласен заплатить за еду красавицы и ее подруг.

Но девушка оказалась тоже непростой, и решила, в свою очередь, проверить, не имеет ли дело со «жмотом» или «бедняком», и привела на первое свидание 23 родственника.

Столкнувшийся с перспективой платить за ужин на 25 персон юноша сбежал из ресторана, оставив неоплаченным счет на 20 тысяч юаней (около 85 тысяч гривен).

Сумма оказалась настолько крупной, потому что родственники девушки заказали много деликатесов и алкогольных напитков.

Разразился скандал, но в итоге молодой человек и девушка, которые таки понравились друг другу, договорились, что он оплатит часть счета, а остальные расходы возьмут на себя 23 ее родственника.

Произошедшее вызвало горячее обсуждение в китайских социальных сетях. Большинство пользователей сошлось на том, что на свидании мужчина должен заплатить за девушку, а если она приводит с собой кого-то еще, кроме пары подруг, ему следует просто уйти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские невесты предпочитают не вести себя подобным образом и, наоборот, радуют своих избранников неожиданными таланами.

Фото: Daily Mail

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