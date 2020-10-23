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Общество и люди

"Раздевали" женщин и девушек онлайн: в Telegram нашли ботов, которые создают поддельные "порноснимки"

2:35 23 октября 2020
Deep Nude

Скандальная технология DeepNude, помогающая «раздевать» изображенных на «нормальных» фотографиях людей, используется сетью ботов в Telegram, которые генерируют поддельные порнографические снимки.

Данный факт обнаружили исследователи компании Sensity, пишет BBC.

По словам представителей Sensity, по состоянию на июль 2020 года такие боты сгенерировали более 100 тысяч поддельных фото. Это означает, что общее количество изображений спустя месяцы (включая те, которые нигде не публиковались), намного выше.

С помощью ботов создаются поддельные фотографии женщин, оригиналы которых берут в социальных сетях.

Также в Sensity упомянули, что большинство пользователей таких каналов (70%) проживают в России и соседних странах.

Создать подобный фейковый снимок с помощью бота можно бесплатно (некоторые части фото будут закрыты водяными знаками) или заплатив 100 рублей (примерно 37 грн) — в таком случае пользователь получит 100 полноценных изображений, которые доступны 7 дней.

Примечательно, что среди фейковых порно-картинок в Sensity обнаружили материалы с участием несовершеннолетних.

Компания Sensity и издание The Verge обратились за комментариями к Telegram, чтобы прояснить почему в мессенджере разрешено распространение подобного контента. На момент публикации материала получить ответы не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году создатели DeepNude закрыли «раздевающий» сервис, но его успели взломать.

Фото:lifehacker.ru

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