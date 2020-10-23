Влиятельный проповедник передал «сообщение Бога» о победе Трампа и апокалипсисе

Влиятельный американский проповедник, религиозный деятель, предприниматель и телеведущий Пэт Робертсон сделал ряд предсказаний на ближайшее будущее. Об этом пишет издание Daily Star.

90-летний Робертсон, который в 1988 году сам баллотировался в президенты США (но проиграл праймериз Республиканской партии Джорджу Бушу и снял свою кандидатуру), заявил в эфире своей телепередачи The 700 Club, что в победе на ноябрьских выборах Дональда Трампа нет никаких сомнений. По словам проповедника, об этом ему лично сообщил Бог. Однако, после победы Трампа в стране начнутся массовые беспорядки. На жизнь президента будет совершено как минимум два покушения. Пока США будут охвачены хаосом, Турция и Иран получат возможность объединиться для ведения войны против Израиля. Чем закончится военный конфликт, которому «положит конец Бог», Робертсон не уточнил.

По его словам пять последующих лет или чуть больше человечество проживет на удивление мирно. Но потом в Землю врежется астероид, что вызовет масштабнейшие разрушения, а возможно и вовсе положит конец всему, уничтожив жизнь на планете. «Ядерной войны не будет. Нам не позволят самим взорвать Землю», — утверждает проповедник.

«Думаю, время молиться», — пришел к выводу американец в конце своего выступления.

Правда, как отмечает USA Today, мультимиллионер Робертсон уже в третий раз предсказывает апокалипсис. В 1976 году он говорил, что конец света наступит в 1982 году, но потом перенес эту дату на 29 апреля 2007-го.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», британский астролог Джессика Адамс предсказала, что Дональд Трамп проиграет грядущие выборы.

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