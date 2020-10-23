28.18 / 28.42 33.15 / 33.60
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Алена Лоран обругала заподозривших ее в пиаре людей

9:23 23 октября 2020
Алена Лоран

Блогерша Алина Лоран отреагировала на упреки хейтеров, которые заподозрили ее в инсценировке покушения на дочь Габриэлу.

Женщина записала видео, в котором со слезами сказала, что такая тема для «хайпа» ей и в голову бы не пришла.

«Одумайтесь! Когда вы пишете о хайпе, меньше всего я хотела бы хайпиться на своей дочке», — сказала она.

При этом Алена отметила, что в украинском обществе не готовы к такому явлению, как киднепинг.

Действительно, в комментариях к рассказу блогерши об истории покушения на Габриэлу появилось немало нелестных слов.

«На чем еще Вы — „блохеры“ будете хайп ловить. Вы готовы ради славы детей подставлять!!», — написала malana1986.

Тем не менее за Алену тут же вступились.

«Господи! Какой кошмар!!! Как людям вообще в голову такое пришло», — отреагировала молодая мама katya_platosha.

Скрин страницы Алины Лоран

Напомним, 22 октября Печерский районный суд Киева взял под стражу организаторов похищения дочери известной блогерши Алены Лоран. Они будут находиться в СИЗО без права на внесение залога.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Испуг Зеленского попал на видео

Испуг Зеленского попал на видео

Лазебная Марина

В Минсоцполитики предупредили украинцев, что ПФУ может обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер