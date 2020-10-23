Алена Лоран обругала заподозривших ее в пиаре людей

Блогерша Алина Лоран отреагировала на упреки хейтеров, которые заподозрили ее в инсценировке покушения на дочь Габриэлу.

Женщина записала видео, в котором со слезами сказала, что такая тема для «хайпа» ей и в голову бы не пришла.

«Одумайтесь! Когда вы пишете о хайпе, меньше всего я хотела бы хайпиться на своей дочке», — сказала она.

При этом Алена отметила, что в украинском обществе не готовы к такому явлению, как киднепинг.

Действительно, в комментариях к рассказу блогерши об истории покушения на Габриэлу появилось немало нелестных слов.

«На чем еще Вы — „блохеры“ будете хайп ловить. Вы готовы ради славы детей подставлять!!», — написала malana1986.

Тем не менее за Алену тут же вступились.

«Господи! Какой кошмар!!! Как людям вообще в голову такое пришло», — отреагировала молодая мама katya_platosha.

Скрин страницы Алины Лоран

Напомним, 22 октября Печерский районный суд Киева взял под стражу организаторов похищения дочери известной блогерши Алены Лоран. Они будут находиться в СИЗО без права на внесение залога.

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