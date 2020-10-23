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Общество и люди

Дети три дня прожили с умершими родителями — те отравились соленьями

15:12 23 октября 2020
Отец с детьми

В России двое маленьких детей трое суток думали, что «родители спят», хотя те на самом деле были мертвы. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

В Ленинградской области двое маленьких детей три дня прожили с умершими родителями. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина и 25-летняя женщина скончались от отравления ботулотоксином из домашних солений.

Родственники встревожились после того, как на звонок сестры мужа ответила его пятилетняя дочка, которая сказала, что «родители спят, а папа почему-то весь почернел». Женщина приехала домой и обнаружила, что муж и жена лежат мертвые в постели.

Выяснилось, что перед этим мужчина зашел в гости к бабушке и взял у нее банку с консервированными огурцами. По мнению следователя, в ней мог находиться нейротоксин. По предварительной версии, супруги приняли пищу и умерли ночью.

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