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Общество и люди

Фронтмена «Антител» Тараса Тополю вызвали в военкомат после критики главкома ВСУ Хомчака

16:23 23 октября 2020
Тополя

В военкомат вызвали фронтмена группы «Антитела» и военного волонтера Тараса Тополю, который ранее заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак якобы получил третью служебную квартиру. О вызове Тополи в военкомат в своем Facebook сообщила волонтер Наталья Воронкова.

«Хотят призвать его из запаса, чтобы устроить веселую службу в учебке. Нарыли какую-то просроченную справку с 2007—2008 годов, когда Тарас еще учился в Академии Внутренних дел и пытаются притянуть за уши нарушение правил воинского учета», — написала она.

Тополя пообещал сделать сделать «стрим и шоу без карантинных ограничений», если к нему придут из военкомата.

Ранее Тополя опубликовал в своем Facebook документы, но основании которых сделал заявление, что Хомчак получает уже третью служебную квартиру.

«Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило)», — написал Тополя.

«В документе говорится о штатно-должностном жилье. Как мне удалось выяснить относительно предыдущих квартир, главнокомандующий их закупил на замену тем, которые ему выдали по предыдущему месту службы», — прокомментировал заявление Топили представитель Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Фото: Facebook Тараса Тополи

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