Легендарный суперкар Джеймса Бонда засекли в Одессе

На днях в Одессе был замечен элитный суперкар Aston Martin One-77 — любимый автомобиль Джеймса Бонда. (Одна из таких машин, снимавшаяся в двух фильмах о знаменитом агенте, была продана на аукционе Sotheby's за 6,3 млн долларов.) Выпущенный лимитированной серией — всего 77 экземпляров, он входит в десятку самых роскошных и скоростных авто. Достаточно сказать, что под вентилируемым капотом авто расположен 12-цилиндровый двигатель объемом 7,3 л. Его мощность составляет 760 л. с. Это одна из самых быстрых из когда-либо выпущенных моделей британской компании Aston Martin. Суперкар способен развить скорость до 354 км/час и разогнаться с 0 до 96,5 км/ч за 3,9 секунды.

Модель One-77, возможно, является одной из самых красивых в этом топе. Шасси автомобиля с несущим кузовом сделано из углеродного волокна, а корпус изготовлен вручную из алюминия.

Правда, и стартовая цена также впечатляющая — 2 миллиона долларов. Впрочем, это нисколько не повлияло на спрос, напротив, создало настоящий ажиотаж, и все 77 единиц разошлись как горячие пирожки. Еще за год до мировой премьеры.

И вот эта диковинка — в Одессе, да еще и с «эскортом», в сопровождении внедорожника (вероятнее всего, с личной охраной хозяина).

Согласно официальной таблице, указанный на госномере буквенный код НН — общегосударственный, то есть никак не привязан к какому-то конкретному региону страны.

Словом, сохранен дух загадочности. Возможно, это связано (помимо крутизны) еще и с тем, что ни один автомобиль не получил такой известности в кинематографе, как Aston Martin. Именно эту легендарную марку предпочитает агент 007 — Джеймс Бонд. Впервые Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери сел за руль Aston Martin DB5 в фильме «Голдфингер» в 1964 году. После этого машина агента стала значимой частью любой бондианы: спортивный автомобиль, насыщенный различными техническими приспособлениями. Притом, независимо от годов выпуска серий и актеров, исполнявших роль главного агента МИ-6. («Шаровая молния», 1965 г., «На секретной службе Ее Величества», 1969 г., «Искры из глаз», 1987 г., «Золотой глаз», 1995 г., «Завтра не умрет никогда», 1997 г., «И целого мира мало», 1999 г., «Умри, но не сейчас», 2002 г., «Казино «Рояль», 2006 г., «Квант милосердия», 2008 г., «007. Спектр», 2015 г.).

Несмотря на то что прогресс не стоит на месте, в компании Aston Martin больше доверяют ручному труду, нежели «конвейерной» сборке. До сегодняшнего дня роскошные автомобили собирают вручную небольшой группой специалистов. Отсюда — качество и, естественно, цена.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что сотрудники Нацполиции задержали преступную группу из Крыма, которая промышляла в Украине угоном элитных автомобилей.

Фото в заголовке — кадр из фильма о Джеймсе Бонде

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