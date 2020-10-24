Приматы-убийцы: агрессивные обезьяны лишили жизни 13-летнюю девочку

Убийство обезьянами людей — не редкость в Индии.

Очередная печальная история подобного рода произошла в городе Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш), где стая обезьян убила 13-летнюю девочку, пишет Daily Mail.

Сообщается, что во вторник, 20 октября, девочка-подросток забралась на крышу, чтобы снять сушившееся там белье. Неожиданно на нее набросилась стая агрессивных обезьян.

Приматы оттеснили ее к краю крыши, она оступилась и упала на землю.

Ребенка немедленно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики констатировали смерть девочки по прибытии.

Издание напоминает, что нападения обезьян — не редкость в Уттар-Прадеше. В июле 2019 года в городе Вриндаван на севере индийского штата стая обезьян напала на человека около его дома. Соседи помогли ему отбиться от животных. Мужчина обратился в больницу, где ему сделали уколы от бешенства.

В марте того же года обезьяны за сутки убили двух человек на территории штата: 60-летнюю женщину и 20-летнего мужчину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле в том же штате Уттар-Прадеш стая обезьян убила женщину и ее детей. Они спали у себя во дворе, так как вентилятор в их доме сломался, а ночь была очень жаркой. Обезьяны принялись сильно раскачивать стену — так что часть ее обрушилась прямо на спящих людей. 45-летняя индианка и четверо детей погибли. Двоим удалось выжить.

Фото: ru.depositphotos.com

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