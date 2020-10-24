Превратили красавицу в чудовище: девушка сильно пострадала после похода в салон красоты

Многие люди определяют время посещения салона красоты в соответствии с рекомендациями астрологов, но не менее важным при прохождении косметических процедур, как оказалось, является и изучение отзывов клиентов бьюти-заведений.

Такой вывод напрашивается из истории, которую рассказала пользовательница TikTok из Британии Милли Бакнэлл, пишет сайт телеканала РенТВ.

По словам британки, желание быть красивой и сделать ламинирование бровей обернулось для нее опухшим лицом и четырьмя днями в больнице.

Милли опубликовала видео, на котором показала, как ее кожа в области бровей покраснела и покрылась волдырями.

«У меня действительно ужасная аллергическая реакция, и я была в больнице четыре дня, превратившись в чудовище», — написала Милли в комментариях к посту.

Она также уточнила, что прошло уже восемь дней с момента процедуры.

Подписчики девушки пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились собственным негативным опытом посещения салона красоты.

«То же самое произошло и со мной, это самое жуткое, что я испытывала в жизни», — написала Abbey Maxwell.

«Я выглядела точно так же после наращивания ресниц», — поделилась Emilyae1023.

«Запомните, девушки, что у них должна быть лицензия косметолога, а не просто сертификат, всегда спрашивайте о наличии лицензии!» — рекомендует Francis.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Херсоне у женщины после посещения салона едва не отвалились пальцы ног.

Фото: tiktok.com/@milliebucknall/

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter