Почти голая, но бесстрашная: Instagram-модель в нижнем белье устроила перестрелку с грабителями

Наличие в широком доступе огнестрельного оружия часто приводит к тому, что граждане вынуждены самостоятельно бороться с наглеющими криминальными элементами — как в Украине, так и в других странах.

Об одном из подобных инцидентов, произошедших в США, рассказывает сайт телеканала РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что Instagram-модель Энсли Пачеко из Флориды была вынуждена отстреливаться от двоих грабителей, ворвавшихся в ее дом.

Преступники решили поживиться драгоценностями в доме 26-леней Энсли и ее 31-летнего мужа. Для этого они вооружились пистолет-пулеметами и ввалились в гостиную супругов, где мужчина наблюдал за игрой «Майами Хит».

Угрожая оружием, негодяи забрали драгоценности и украшения на 102 тысячи долларов, а также взяли телефон жертвы, собираясь ретироваться.

Но легкой прогулки у преступников не получилось: услышав шум в гостиной, в дело вступила Энсли.

Она находилась в соседней комнате в майке и трусах, но это не помешало ей схватить пистолет мужа и открыть огонь по нападавшим. Грабители начали стрелять в ответ, а затем спешно ретировались. Супруг модели взял пистолет и попытался догнать напавших, однако те скрылись на машине.

Энсли объяснила, что пыталась защитить своего сына. По словам модели, в нее стреляли шесть-семь раз.

Читатели девушки выразили восхищение смелостью и отвагой девушки. Она же ответила, что защищала жизнь своего ребенка.

«Они могли убить меня, они могли убить моего сына. Они стреляли прямо над его головой. Им было все равно», — написала Энсли.

К сожалению, сотрудникам правоохранительных органов США пока не удалось задержать преступников.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте, который произошел в Одессе: там в курортном районе Аркадиия разразилась стрельба в расположенном над самым берегом моря ресторане «Арарат» (на фото в заголовке).

Фото: Daily Mail

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