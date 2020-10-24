Скандальную книгу о процессе над Стусом переведут в аудиоформат

В Украине сделают аудиоверсию нашумевшей книги «Дело Василия Стуса». Об этом сообщила в Facebook гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова. Озвучит аудиокнигу — актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

«Мы и наши партнеры АБУК начали работу над записью аудио адаптации книги «Дело Василия Стуса», — рассказала Орлова.

По ее словам, поскольку книга почти полностью состоит из архивных документов, некоторые из которых трудно воспринимать на слух, то аудиоверсию книги адаптируют.

«Но будьте уверены — самое важное точно будет озвучено», — добавила она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги о Стусе удалить из книги некоторые утверждения о народном депутате Викторе Медведчуке, а также запретил распространять это издание до устранения нарушения неимущественных прав политика. В обществе такое постановление суда вызвало резонанс. Ведь суд Украины не просто подверг цензуре книгу «Дело Василия Стуса», а по сути запретил упоминать в печатном издании имя любого гражданина без его согласия. После резонанса, который вызвало решение Дарницкого райсуда столицы, книгу Вахтанга Кипиани раскупили буквально за считаные минуты и пообещали допечатать тираж, пока решение суда (сторонам дали на апелляцию 30 дней) не вступило в силу.

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