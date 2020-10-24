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Общество и люди

Хулигана, осквернившего память героев Небесной сотни, выгнали из вуза

17:16 24 октября 2020
Иларион Борисенко

Студент одного из столичных вузов Иларион Борисенко, который на днях осквернил памятник Героям Небесной сотни, уже отчислен из вуза. Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко — номер 03−88 ст. от 23.10.2020 отчислен из Университета», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», 23 октября полиция Киева задержала хулигана. Журналист Юрий Бутусов считает произошедшее спланированной акцией и отмечает, что сюжет с осквернением мемориала выложили на канале, который уже не раз размещал постановочные сюжеты российской пропаганды.

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Хулигана, осквернившего память героев Небесной сотни, выгнали из вуза

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