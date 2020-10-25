Дочь Потапа позабавила «советская» несуразность в Киеве

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая опубликовала фото оставшейся советской символики в Национальном экспоцентре Украины. Также она процитировала сообщение СМИ о домашнем аресте одессита, который опубликовал на свое странице в Facebook герб СССР.

«В Украине продолжают жестко наказывать за символику СССР. Так, в Одессе Приморский суд по ходатайству СБУ посадил под домашний арест жителя города, опубликовавшего на своей странице в Facebook герб СССР, изображения серпа и молота, пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля. Об этом сообщает одесское издание „Таймер“. В СБУ решили, что действия мужчины подпадают под определения статьи 436−1 Уголовного кодекса Украины — распространение коммунистической символики. Распространение заключается в том, что потенциально картинки одессита могли увидеть миллионы пользователей соцсети», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в июле на границе с Молдовой в пункте пропуска «Староказачье» украинские пограничники задержали гражданина Украины, пытавшегося ввезти на нашу территорию символику СССР и России, а также крупную сумму денег.

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