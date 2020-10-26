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Общество и люди

Жена Кернеса показала знак

1:53 26 октября 2020
Оксана Гайсинская

Оксана Гайсинская, супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса, известная своим тонким чувством юмора, решила оригинально поддержать мужа на местных выборах.

Дело в том, что результаты экзит-пола, который проводили «Савик Шустер студия» и телеканал «Украина 24», предрекают победу нынешнему градоначальнику с результатом 57,90%, но эти данные пока не имеют официального характера, и могут быть скорректированы в любую сторону.

И сам Кернес, очевидно, находится в ожидании какого-то знака, который послужит подтверждением его победы — возможно, неофициальных данных ЦИК, информации других экзит-поллов, др.

Этот «знак» ему решила предоставить супруга.

В своей сторис в Instagram она написала слово «Борись», снабдив его фразой «И если ты ждешь какого-то знака, это он».

Не известно, как отреагировал мэр Харькова на пожелание, но настроение его, скорее всего, улучшилось.

Напомним, что согласно данным того же экзит-полла, ближайший соперник Кернеса Александр Фельдман заручился поддержкой всего лишь 12,12% избирателей, а действующий губернатор Алексей Кучер — 11,98%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Оксана Гайсинская едко высмеяла президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с его «тайной инаугурацией».

Фото: instagram.com/oksanag2406

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