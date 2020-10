Девушка оголилась у посольства Польши в Киеве

После того, как девушка без нижнего белья задрала юбку перед президентской четой, когда Владимир и Елена Зеленские шли голосовать, еще одна «голая акция» состоялась у здания посольства Республики Польша в в Киеве.

Издание «Страна» опубликовала видео, на котором активистка движения Femen в знак протеста против решения польского Конституционного суда о поддержке запрета абортов в стране обнажилась возле здания дипмиссии.

На теле активистки были написаны лозунги: «My body is my choise» («Мое тело — мой выбор»), «Siostry do broni» («Сестры, к оружию»).

Обнаженную девушку быстро взяли в оборот силовики и посадили ее в автомобиль. Пока активистку вели к машине, она постоянно выкрикивала лозунг «Сестры, к оружию» по-польски.

Иллюстративное изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay.

