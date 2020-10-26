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Общество и люди

В Femen объявили новый этап в оголениях

13:33 26 октября 2020
Активистка

«Секстремистки» Femen решили сменить тактику «борьбы», и поэтому перешли от протеста топлес до обнажения ниже пояса. Об этом лидер движения Анна Гуцол заявила журналистам, комментируя голый протест у Посольства Польши в Киеве.

«Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция — это и есть первичная власть», — заявила Гуцол.

Напомним, накануне «экспериментальная» форма протеста была задействована и на избирательном участке на Оболони в Киеве, куда пришли голосовать на местных выборах президент Зеленский и его супруга.

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