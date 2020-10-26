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Общество и люди

На Днепропетровщине неиспользованные бюллетени "казнили" топором: в сети смеются

15:37 26 октября 2020
Топор

Поскольку в местный выборах, состоявшихся 25 октября, приняли участие немногим менее 37 процентов избирателей, много бюллетеней оказались неиспользованными — на Днепропетрощине придумали оригинальны способ их погашения.

По закону, бюллетень считается погашенным, если у него отрезан нижний правый угол. В сеть выложили видео, на котором мужчина «погашает» бюллетени при помощи топора.

«Только у нас в Аулах так самобытно и колоритно погашаются не использованные бюллетени. Настоящая особенность», — комментирует видео глава Крынычанского райсовета Наталья Кобзар.

Интернет-пользователи с юмором отнеслись к такому способу.

Изображение Jan Steiner с сайта Pixabay.

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