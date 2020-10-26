На Прикарпатье горе-мать ушла на несколько дней, оставив дома двоих малышей

В Ивано-Франковске женщина ушла из дома, оставив на несколько дней в квартире одних 6-летнего сына и 3-летнюю дочь.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Миколайчука, сообщили в патрульной полиции.

Дети с балкона первого этажа стали звать на помощь. Прохожие вызвали полицию.

Копы вместе со спасателями вошли в квартиру и увезли малышей в больницу, так как их мама на звонки не отвечала. По словам брата и сестры, ее не было дома уже несколько дней.

В разговоре также выяснилось, что дети около суток ничего не ели.

Сейчас малыши под наблюдением медиков.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Днепре. Там отец и мать заперли в доме четверых детей, а сами исчезли на двое суток.



Фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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