На Прикарпатье горе-мать ушла на несколько дней, оставив дома двоих малышей
В Ивано-Франковске женщина ушла из дома, оставив на несколько дней в квартире одних 6-летнего сына и 3-летнюю дочь.
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Миколайчука, сообщили в патрульной полиции.
Дети с балкона первого этажа стали звать на помощь. Прохожие вызвали полицию.
Копы вместе со спасателями вошли в квартиру и увезли малышей в больницу, так как их мама на звонки не отвечала. По словам брата и сестры, ее не было дома уже несколько дней.
В разговоре также выяснилось, что дети около суток ничего не ели.
Сейчас малыши под наблюдением медиков.
Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Днепре. Там отец и мать заперли в доме четверых детей, а сами исчезли на двое суток.
Фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua
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