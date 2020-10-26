Изменника Украины, осужденного на 12 лет, хотят освободить по состоянию здоровья

Бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша, приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену, освободили от отбывания наказания, передает «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.

Адвокат Ганыша просил освободить его из-за обнаружения тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.

Суд пришел к выводу, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению, учитывая рекомендации Перечня болезней, по которому могут освобождать осужденных.

Ганыш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суду предоставила врачебно-консультативная комиссия КП «Больница № 2».

Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение суда.

Напомним, Василий Ганыш 6 марта 2014 года участвовал в заседании Верховной Рады Крыма, на котором приняли незаконное решение о проведении референдума о статусе полуострова, что фактически положило начало аннексии Крыма Россией.

В апреле 2014 года Ганыш вошел в «Государственный Совет Республики Крым» — участвовал в принятии так называемой «Конституции Республики Крым» как части Российской Федерации.

В июле 2014 года участвовал в незаконных выборах в депутаты Феодосийского городского совета «Республики Крым».

Задержали Ганыша в апреле 2015 при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой.

В ноябре 2018 его приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Окончательный приговор в отношении Ганыша суд вынес в конце января 2020 года.

























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