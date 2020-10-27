Назвали в честь провайдера: пара дала девочке необычное имя, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi

Популярный некогда анекдот о том, что программист из одной закавказской республики решил назвать своего сына Трафик, оказывается, был не так уж и далек от реальности. Как и имя Google, которое дали ребенку родители в Индонезии.

В чем-то похожий случай произошел недавно в Швейцарии, где молодые родители решили назвать свою маленькую дочь Твифией в честь интернет-провайдера Twifi, пишет odditycentral.com.

Конечно сделали они это не «за просто так», а чтобы получить бесплатный доступ к Wi-Fi на 18 лет.

Все началось с того, что пара увидела в Facebook рекламу провайдера Twifi, в которой говорилось, что родители, которые назовут своих новорожденных детей в честь компании — Твифус (для мальчиков) и Твифия (для девочек) — получат бесплатный доступ к Wi-Fi именно на 18 лет.

Прикинув все выгоды от предложения, родители решили, что Твифия — не такое уж и плохое имя; более того, бесплатный доступ к Интернету почти в течение двух десятилетий позволит им сэкономить деньги и положить их на сберегательный счёт.

В конце концов, в свидетельство о рождении «Твифия» была записана как второе имя их дочери.

«Чем больше я думал об этом, тем более уникальным становилось для меня это имя, оно приобрело некое очарование», — заявил отец девочки. Его супруга поначалу не была в восторге от этой идеи, однако в конечном итоге согласилась.

«Это ведь и его ребёнок тоже, — сказала мать. — И для меня имя Твифия также означает связь в этом контексте. Вечную связь! Есть имена и похуже. И чем чаще мы произносим имя „Твифия“, тем сердечнее оно звучит!»

Пара, однако, решила, что хочет остаться анонимной, поскольку они чувствовали себя «несколько неловко» и не желали оправдываться перед кем-либо.

«Мы хотим остаться анонимными, чтобы не оправдываться перед теми, кто нас окружает. Обвинения в том, что мы продали имя своего ребёнка, си так сыплются на нас со всех сторон. Нам также немного стыдно», — признались родители.

Руководитель Twifi одобрил решение пары и пообещал выполнить свою часть сделки, даже если компания обанкротится через 18 лет. Он заявил, что это «дело чести».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что миллиардер Илон Маск назвал своего новорожденного сына X Æ A-12.

Фото: motherandbaby.co.uk

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