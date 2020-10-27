"ВСУ и НАТО готовятся атаковать Крым": в России запускают очередной фейк

Стремясь, очевидно, оправдать временную оккупацию Крыма, в России пытаются придумать различного рода фейки и страшилки о том, что размещение войск на полуострове — вынужденный шаг в связи с готовящейся атакой военных Украины и НАТО.

Очередную порцию подобной чепухи публикует «Дни.ру» со ссылкой на выступающего в роли «эксперта» член-корреспондента Академии военных наук Эдуарда Родюкова.

«В Черное море могут войти британские авианосцы, чтобы помочь Украине атаковать Крым», — цитирует издание «авторитета».

В своих предположениях Родюков исходит из того, что самолеты британских военно-воздушных сил регулярно летают вблизи российских причерноморских баз, в том числе рядом с Крымом. При этом самолеты королевских ВВС взаимодействуют с ракетоносцами США B-52H и украинскими истребителями.

«Родюков не исключил, что в Черное море войдут авианосные группы НАТО для поддержки действий Вооруженных сил Украины против Крыма. И первым в таких рядах будет, по-моему, английский авианосец Queen Elizabeth», — говорится в статье.

Также в своих «прогнозах» Родюков напомнил о недавнем визите в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, который «подписал там соглашения, которые открывают британским войскам путь в Украину».

Кроме того, он напомнил о словах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможном открытии британской базы в Николаевской области.

«Это не пустой звук», — «предупредил» Родюков.

Еще один аргумент «аналитика» — то, что в выступлении перед депутатами Верховной рады 20 октября Владимир Зеленский анонсировал строительство двух военно-морских баз на Черном море, которые «будут представлять собой логистические центры со взлетно-посадочными полосами», на которых НАТО может оперативно разместить военнослужащих и технику.

Напомним, что, по мнению руководства нашей страны, главными способами восстановления территории Украины в ее законных границах могут быть только международное давление, экономические санкции, а также успешное экономическое развитие Украины, но никак не военное вторжение. Однако даже с учетом всех составляющих быстро вернуть эти территории не удастся.

Фото: forums.airbase.ru

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